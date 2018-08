Rubano un pezzo d’auto a un uomo, denunciati per rapina impropria

La scorsa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Montesilvano, nel transitare in via San Gottardo, hanno identificato un 22enne e un 25enne che, poco prima, si erano resi responsabili di rapina impropria.

I due giovani, infatti, avevano prelevato un pezzo dall’auto di un 32enne di Montesilvano e, dopo essere stati sorpresi del proprietario, avevano tentavano di impedirgli di rientrare in possesso di quanto rubato.

Sul posto i militari dell'Arma hanno sequestrato l’auto in uso ai due ladri, che era stata abbandonata all’atto della fuga. Al termine dei dovuti accertamenti, il 22enne e il 25enne sono stati denunciati alla Procura di Pescara.

A Loreto Aprutino, invece, i Carabinieri hanno denunciato in libertà un 58enne della provincia di Pescara per furto aggravato su auto in sosta.