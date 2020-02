Paura a Montesilvano, rottweiler vaga in strada senza padrone: bloccato da alcuni cittadini - FOTO

Ore di apprensione vissute a Montesilvano nella zona del cimitero per la presenza di un cane di razza rottweiler che vagava liberamente lungo via Chiarini e strade limitrofe. L'animale, probabilmente fuggito da un recinto privato, non ha mai manifestato segni di aggressività ma la mole massiccia ha comunque intimorito i passanti.

Alla polizia municipale sono arrivate diverse segnalazioni di avvistamento, ma l'indisponibilità del veterinario Asl non ha permesso un intervento di recupero immediato. A quel punto si sono attivati i followers del gruppo Facebook "Sos Animali Abruzzo" che in poco tempo si sono recati in via Sciesa, riuscendo a dirigere il cane all'interno di un parco pubblico, in quel momento sgombro di persone. Una volta trascinato nell'area verde, è stato chiuso il cancello e con tutta calma all'esemplare femmina è stato letto il microchip per risalire al legittimo proprietario che ha potuto così riabbracciare l'animale.