Rogo chiesa Montesilvano, la denuncia del parroco: "Vogliono annullarla"

Il giorno dopo il rogo che ha devastato la chiesa dei Santi Innocenti Martiri, a Montesilvano, il parroco don Rinaldo Lavezzo si sfoga:

"Non abbiamo parole, ci chiediamo perché. C'è un vero e proprio accanimento su cui non ci sono spiegazioni. Sembra solo che vogliano annullare questa realtà chiamata chiesa. Ieri mattina quando mi hanno chiamato non ci credevo. Ormai la chiesa è distrutta, è da ricostruire".

Si tratta del secondo incendio divampato nel giro di otto giorni. Già dopo il primo rogo, don Rinaldo aveva parlato di "una situazione nota da tempo":

"I parroci che mi hanno preceduto mi avevano avvisato. Ci sono alcuni residenti - aveva spiegato - che non vogliono la chiesa. Noi abbiamo fatto in modo di andare incontro alle loro esigenze, ad esempio abbassando al minimo il volume delle campane e impostandole affinché suonino una sola volta al giorno".

Ieri, dopo il nuovo drammatico episodio, il parroco lo ha ribadito:

"Ci sono persone che, nonostante la nostra volontà di andare loro incontro, anche pubblicamente hanno detto di non volere la chiesa. Con questo ultimo gesto è stata completata l'opera, come se avessero voluto finire ciò in cui non erano riusciti la settimana scorsa".