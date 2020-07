A Montesilvano si lavora per la riapertura delle scuole, pur con qualche perplessità

Per non farsi trovare impreparati al suono della campanella inaugurale di settembre, gli amministratori comunali di Montesilvano hanno voluto incontrare i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi Ignazio Silone, Troiano Delfico, Villa Verrocchio, Gianni Rodari e Direzione Didattica.

Con il problema Covid-19 che non è stato ancora del tutto debellato, si è ragionato su come far svolgere l'anno scolastico agli studenti e ai piccoli alunni senza incorrere in ulteriori difficoltà di natura pratica e logistica.

"La prossima settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì affronteremo le problematiche presenti negli altri istituti comprensivi - ha dichiarato il vice sindaco, Paolo Cilli - e tra 15 giorni valuteremo gli interventi a carico nostro. Per il trasporto scolastico con l'ufficio scuola valuteremo nelle prossime settimane gli orari adottati da ogni singolo plesso per non lasciare indietro nessuno".

Acquisto di banchi e di nuovi arredi, oltre a una serie di interventi strutturali, in particolare sui plessi di via Salvemini e via Costa, sono stati alla base di questa riunione dove è stato affrontato anche il tema del distanziamento sociale.