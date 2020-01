Riunione a Montesilvano per i 10 milioni di risarcimento ai parenti delle vittime di Rigopiano

Si terrà oggi pomeriggio 21 gennaio una riunione convocata dal sindaco di Montesilvano De Martinis, relativa alla gestione dei 10 milioni di euro che il Governo ha stanziato per i parenti delle vittime di Rigopiano. Parteciperanno tutti i sindaci dei comuni in cui risiedevano le vittime della tragedia.

L'obiettivo è fissare i parametri e criteri per l'accesso al fondo, che era stato stanziato dal Governo gialloverde circa un anno fa, nel gennaio 2019. Sul fronte giudiziario, lo ricordiamo, recentemente è stato indagato un altro carabiniere per quanto riguarda i ritardi per la trasmissione alla procura degli atti relativi alle telefonate di soccorso inviate dall'hotel il giorno della tragedia, il 18 gennaio 2017 in particolare da Gabriele D'Angelo, cameriere dell'hotel Rigopiano che poi morì nel crollo causato da una slavina.