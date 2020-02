Rissa in via Verrotti a Montesilvano, intervengono forze dell'ordine e ambulanza

Una rissa si è scatenata in via Verrotti a Montesilvano nella serata di oggi, sabato 15 febbraio.

In base alle prime informazioni, la rissa si sarebbe verificata all'interno di un'area di servizio.

A scontrarsi sarebbero state diverse persone e sul posto sono intervenuti sia i carabinieri della locale Compagnia che la polizia oltre a un un'ambulanza del 118 per soccorrere una delle persone coinvolte che però ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. I militari dell'Arma e i poliziotti hanno diviso i contendenti che si stavano picchiando. Al momento non si hanno altre informazioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO