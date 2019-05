Montesilvano: rissa in via Emilia tra giovani ubriachi finisce a coltellate, un ferito

Un gruppo composto da cinque ragazzi, tutti di Montesilvano e visibilmente ubriachi, protagonista di una rissa in strada con un ferito. L'episodio è avvenuto in via Emilia per cause ancora da chiarire.

Tra i contusi anche un giovane che ha riportato delle vistose ferite ad un braccio causate da un'arma da taglio. E' stato necessario il trasporto in ospedale con l'ambulanza del 118 per tamponare la perdita di sangue. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per individuare le singole responsabilità e procedere nei loro confronti.