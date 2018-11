Rissa a Montesilvano con bastoni e coltelli, condannato uno dei trans coinvolti

Dovrà scontare una condanna totale di 10 mesi uno dei trans protagonisti della rissa a colpi di bastone e coltelli avvenuta a Montesilvano lo scorso 26 ottobre.

Infatti un trans colombiano di 30 anni, che venne arrestato quella sera dai carabinieri in via Torrente Piomba, è stato condannato dal tribunale monocratico di Pescara.

In particolare, dovrà scontare 6 mesi di reclusione per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e altri quattro mesi per porto ingiustificato di arma.

Il fatto si verificò intorno alle 2 e il 30enne, alla vista dei militari dell'Arma si diede alla fuga ma venne raggiunto nei pressi della pineta dove reagì brandendo un coltello e minacciando i carabinieri, i quali dovettero usare lo spray urticante per bloccarlo.