Risarcimento da 150 mila euro a residente di Montesilvano dal Comitato Vittime di usura ed estorsione

"Reinserimento nell'economia legale". Questo il fine del risarcimento danni da 150 mila euro che sarà elargito dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura a commerciante di orologi di 50 anni di Rimini, nato a Bojano ma residente a Montesilvano.

La conclusione dell'iter è arrivata con il parere favorevole della Prefettura di Rimini.

La Prefettura ha ripreso le conclusioni del tribunale collegiale di Rimini, che nel dicembre 2018 ha condannato un 57enne iraniano a sei anni di reclusione per estorsione e usura ai danni del commerciante di origini molisane.

«Si ritiene che il danno subito dall'istante», si legge nel documento emesso dalla Prefettura riminese, «potrebbe essere quantificabile in via equitativa in 150.350 euro, somma individuata nella sentenza». Una somma che la parte offesa, assistita dall'avvocato pescarese Roberto Luciani, che segue da diversi anni casi legati all'usura, otterrà "a titolo di mancato guadagno" e "alla luce di quanto si legge in sentenza in merito all'evoluzione del reato di usura ed estorsione nell'ambito di uno stesso disegno criminoso, a danno dell'attività svolta dall'interessato".

Il caso inizia nel 2010 quando l'iraniano, che commerciava per conto di un negozio di Riccione, accusa il 50 enne di avergli presentato un cliente insolvente e decide di non restituirgli il prestito di 100 mila euro da questi elargitogli 2 anni prima. Ciò determinò la crisi di liquidità del 50 enne molisano, inducendolo ad accettare accordi usurari. Come accertato dal tribunale riminese, i prestiti furono accompagnati da pesanti minacce, tra le quali quelle di "assoldare un killer".