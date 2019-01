Montesilvano, new look per via Roma: partono i lavori

Un importo complessivo di 170 mila euro che il Comune ha investito per la riqualificazione di via Roma a Montesilvano. La cifra è inferiore alle aspettative, dal momento che la gara d'appalto si è conclusa con un ribasso del 19,80 per cento. Tra i rinnovamenti più significativi, l'eliminazione delle barriere architettoniche e di tutti i dislivelli che rendono attualmente i marciapiedi gibbosi ed impercorribili. Esteticamente, la strada presenterà uno strato stampato a forma di mattoncino, con ai lati il passaggio pedonale ad effetto marmo che sostituirà l'attuale pavimentazione in porfido.

Queste le parole dell'assessore ai lavori pubblici, Valter Cozzi: