Montesilvano, ecco come diventerà Piazza Calabresi

Mancano pochi giorni all'apertura delle buste della procedura di gara. Martedì 11 dicembre si conoscerà il nome della ditta che si aggiudica l'affidamento dei lavori di riqualificazione di piazza Calabresi a Montesilvano colle. La nuova planimetria, progettata dall'architetto Marco Volpe, mira a mantenere l'impianto originario pur modificando il design con un tocco innovativo e funzionale.

I pini già esistenti resteranno al loro posto e saranno circondati da nuovi elementi che facilitano l'accesso in piazza alle persone anziane e con disabilità motoria. Aumentano i punti di sosta con panchine collocate lateralmente e si potrà accedere anche dalla parte adiacente a via Togliatti. L'importo stimato per il completamento dell'opera si aggira attorno ai 76.000 euro.