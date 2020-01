Parte la riqualificazione del Palaroma di Montesilvano, riapertura con un torneo dedicato a Corrado Roma

Nuovo look per il Palaroma di Montesilvano. Al via infatti i lavori di riqualificazione voluti dall'amministrazione comunale, che interesseranno non solo la struttura sportiva ma anche l'area antistante, con la pulizia dell’area dai rifiuti abbandonati all’esterno, la riqualificazione del verde, la tinteggiatura esterna dell’impianto sportivo e l’installazione della torre faro che illuminerà il parcheggio.

Il 31 gennaio prossimo il palazzetto verrà restituito con un torneo di calcio a 5 dedicato a Corrado Roma, allenatore prematuramente scomparsao per un incidente lungo l'autostrada A14 mentre rientrava proprio a Montesilvano, città dove viveva con la famiglia. Roma fu considerato un pioniere del futsal in Abruzzo, oltre ad essere stato capitano e bandiera del Pescara Calcio a 5.

Il Palaroma fu ricostruito nel 2009 in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Al quadrangolare parteciperanno le vecchie glorie del Pescara, una squadra comunale di amministratori e dipendenti, la polizia locale e gli amici di Corrado.

L'assessore Pompei, che giocherà nel quadrangolare, ha spiegato: