Ripulita la pista ciclabile del lungomare di Montesilvano dalle dune di sabbia

Troppa sabbia sul lungomare e sui marciapiedi di viale Aldo Moro a Montesilvano.

Le giornate ventose hanno causato l'accumulo della rena, con la formazione di piccole e fastidiose dune che ostacolano il passaggio sulla pista ciclabile.

Il fenomeno è più vistoso nel tratto sprovvisto di siepi e muretti dove si è svolto il Jova Beach Party, ma riguarda sostanzialmente tutto il litorale di Montesilvano.

Il Comune ha quindi affidato alla ditta Casalanguida la pulizia della riviera, intervenendo anche in via Spagna per la rimozione dei pali sulla carreggiata e l'installazione di nuovi punti luce. Si tratta di lavori di ordinaria manutenzione che non accantonano l'idea progettuale proposta dall'assessore all'Urbanistica Anthony Aliano che intende eliminare ogni barriera per trasformare il tratto costiero in una terrazza sul mare.