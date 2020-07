Montesilvano, rimborso delle spese di viaggio per i disabili costretti a spostarsi per raggiungere i centri riabilitativi

L'iniziativa è del Comune di Montesilvano, per mezzo dell'Ufficio Disabili, sulla base di quanto previsto dalla Legge 104/92.

I soggetti portatori di handicap, impossibilitati all'utilizzo di mezzi di trasporto per raggiungere i centri specializzati e gli ambulatori per le terapie riabilitative, riceveranno un rimborso economico che va a colmare le spese sostenute per i vari trasferimenti.

Come spiega il consigliere delegato alle Politiche delle barriere architettoniche, Giuseppe Manganiello, il contributo viene erogato solo ai soggetti in grado di documentare la propria condizione che non consente di spostarsi in totale autonomia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La richiesta di ammissione, correlata modello Isee e di certificazioni attestanti la sussistenza dell'handicap e le sedute svolte, va compilata on line. Il modello allegato si può scaricare sul sito del Comune di Montesilvano. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente per il giorno 30 luglio 2020. Il responsabile del procedimento è Claudio Ferrante. Per maggiori informazioni rivolgersi telefonicamente all'Ufficio Disabili del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 tel. 085-4481364/ 085-4481258.