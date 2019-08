Montesilvano, l'attacco di Rifondazione Comunista: "Discarica di Villa Carmine dimenticata dal centrodestra"

Corrado Di Sante, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, attacca la giunta Marsilio e l'amministrazione comunale di centrodestra di Montesilvano in merito alla questione della bonifica della discarica di Villa Carmine. Di Sante ricorda che 8 mesi fa ci fu la passeggiata del presidente Marsilio in cui prometteva interventi immediati in quanto era considerata una priorità, ma a distanza di mesi nulla è cambiato ed il sito inquinato continua a contaminare la foce del fiume Saline.

I fondi, secondo l'esponente locale di Rifondazione, ci sarebbero e dunque non si capisce il motivo del mancato avvio dei lavori:

È emblematico il caso dell'abbandono dei rifiuti. Le big bag da cui fuoriesce del liquido nerastro sono ai piedi della discarica almeno da novembre 2018, i fusti di oli e solventi sicuramente da aprile 2019. Nonostante tutti gli enti preposti da regione a Comune siano stati informati da tempo, e sicuramente con una nota dell'Arta dal 31 maggio 2019, a 3 mesi di distanza regione e comune non hanno provveduto né alla rimozione, né all'installazione di un sistema di videosorveglianza, né all'interdizione della strada.

Di Sante edivenzia come i 300 mila metri cubi di rifiuti andrebbero subito messi in sicurezza, e chiede agli amministratori di centrodestra lo stesso impegno profuso per portare il Jova Beach Party a Montesilvano: