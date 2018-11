Rifiuti in strada, ennesimo atto di inciviltà compiuto in via Rimini [FOTO]

Formula Ambiente è intervenuta per l'ennesima volta in via Rimini, dove nel cortile del complesso di edilizia popolare giacevano in bella mostra rifiuti abbandonati. Tutto il materiale è stato ritirato e al momento non è possibile risalire agli autori dell'abbandono selvaggio. Ignoti hanno pensato (male) di disfarsi nel modo più incivile possibile di sedie accatastate, pezzi di mobili, pneumatici e addirittura una vasca da bagno.

Gesti che rappresentano un danno non solo per il decoro urbano continuamente deturpato, ma anche per le tasche dei cittadini stessi. Ogni intervento straordinario della ditta incaricata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è un costo che può essere evitato, rispettando le regole e usufruendo degli appositi servizi messi a disposizione dell'intera comunità.