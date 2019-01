Si libera dei calcinacci riversandoli in strada, fermato dai vigili

Via Michetti, in pieno centro, scambiata per una discarica.

Un ignaro cittadino è stato bloccato dagli agenti della polizia municipale di Montesilvano mentre riversava sul ciglio stradale un cumulo di calcinacci.

Si tratta di rifiuti speciali, fortunatamente non tossici, che vanno smaltiti in apposite aree di conferimento. Un nuovo caso di maleducazione e di scarso attaccamento al bene comune e al decoro della propria città.