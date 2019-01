Scaricano rifiuti in strada, 6 persone scoperte e sanzionate a Montesilvano

È bastato un appostamento, durato pochi minuti, per cogliere in flagrante i trasgressori davanti ai cassonetti di via Verrotti. 3 di loro risiedono a Pescara. Le azioni, ripetute più volte, avvenivano anche in pieno giorno