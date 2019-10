Montesilvano, abbandona rifiuti inquinanti e tossici sul lungofiume Saline: beccato dai Forestali - FOTO

Ha abbandonato rifiuti e scarti derivanti dalla sua attività di tinteggiatore, come solventi e vernici, scaricati in una zona del lungofiume Saline a Montesilvano. Per questo, un giovane artigiano di Collecorvino è stato denunciato dai carabinieri forestali.

I militari della stazione pescarese hanno infatti avviato le indagini dopo la segnalazione dell'abbandono di recipienti vuoti e stabilizzanti vari, fra cui c'erano anche documenti di trasporto ed atti riconducibili all'indagato. L'area è stata già bonificata dopo il sopralluogo del Comune di Montesilvano, della polizia provinciale e dei tecnici Arta.

Il responsabile, come previsto dalla legge del 2006, sarà denunciato penalmente in quanto titolare d'impresa. Il Comandante

del gruppo carabinieri forestali di Pescara: