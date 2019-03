Montesilvano: rifiuti abbandonati vicino le case popolari, i responsabili rischiano di perdere l'appartamento

Tolleranza zero e nuovo giro di vite da parte del Comune di Montesilvano in merito alla questione dei rifiuti abbandonati in strada. Dopo l'ennesimo episodio segnalato in via Rimini, dove è stata rinvenuta una discarica a cielo aperto, l'assessore Cilli ha fatto sapere che l'amministrazione comunale sta seriamente valutando l'ipotesi di revocare il diritto all'alloggio popolare qualora i responsabili dovessero essere residenti nei palazzi popolari.

"È inconcepibile che in una città in cui è attivo un centro di raccolta, quello di via Inn, dove i residenti a Montesilvano possono portare autonomamente i propri rifiuti, si debbano vedere simili squallidi spettacoli. Non solo, è ovvio che questi episodi incidono sul costo della raccolta dei rifiuti a carico della comunità, visto che sono necessari laboriosi interventi di rimozione"

Il Comune ricorda che è a disposizione il centro raccolta di via Inn dove conferire anche rifiuti ingombranti, oppure si può scegliere il ritiro a domicilio previo appuntamento, sempre gratuitamente: