Si rifiuta di mostrare il biglietto dell'autobus, senegalese arrestato dalla Polizia Locale

Ennesimo intervento della Polizia Locale di Montesilvano a tutela della sicurezza della popolazione. Il 14 agosto scorso, verso le ore 20, nella zona dei Grandi Alberghi di Montesilvano una pattuglia della Polizia Locale è stata chiamata ad intervenire dal personale della Tua.

Un 38enne senegalese, alla richiesta dei controllori di esibire il biglietto dell’autobus, è andato su tutte le furie mostrando atteggiamenti aggressivi sia verso gli stessi controllori che verso una guardia giurata. Di fronte a tale reazione dell’uomo è stata chiamata in soccorso la Polizia Locale. Anche gli uomini della polizia hanno potuto constatare la resistenza del senegalese che, tra l’altro, si è anche rifiutato di dare le proprie generalità.

Solo dopo il ricorso alla fotosegnalazione, agli agenti della Polizia Locale non è rimasto che arrestare l’uomo che, portato nelle carceri di S. Donato a Pescara, ha subito nella giornata del 16 agosto un processo per direttissima, da cui ne è derivata una condanna a sei mesi di reclusione; l’uomo è destinatario anche della disposizione di un nulla osta per il rimpatrio.