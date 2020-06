Rifacimento stradale e nuove segnaletiche in alcune vie di Montesilvano

Asfalto nuovo e segnaletica ridisegnata. In alcune vie di Montesilvano sono stati completati i lavori di rifacimento per rimettere in sesto i manti stradali oggetti di interventi di scavo da parte di Autostrade e Open Fiber.

Le vie riconsegnate alla città sono: via Zambesi, via Sciesa, via Aterno, via Agostinone, via Massarenti, via Fosse Foreste, via Togliatti e corso Umberto.

L'assessore alle Manutenzioni, Alessandro Pompei, specifica che si tratta si una prima tranche, nell'attesa dell'approvazione del bilancio che sbloccherà l'avvio di nuovi interventi similari nella maggior parte delle strade cittadine.