Montesilvano, riprendono le lezioni nella scuola di Villa Carmine

La scuola dell'infanzia "Fonte d'Olmo" è di nuovo agibile. Dopo il trasferimento provvisorio dei bambini e del corpo docente nell'istituto di via Verrotti, l'anno scolastico proseguirà regolarmente nella sede di Villa Carmine completamente rinnovata. Opere di manutenzione e ritinteggiatura si sono integrati ai lavori di messa in sicurezza in caso di eventi sismici.

Durante il ponte di inizio mese sarà eseguito il trasloco e la sistemazione delle aule per consentire la ripresa delle attività didattiche a partire dal prossimo martedì. Si tratta di un nuovo tassello del progetto di restyling di tutte le scuole di Montesilvano. Prossimamente sarà realizzato un nuovo asilo nido integrato e un nuovo plesso in via Almirante grazie anche al sostegno dell'Inail, intervenuto con 600.000 mila euro. I prossimi interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno la primaria di via Vitello d'Oro.