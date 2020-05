A Montesilvano mancano pochi giorni alla riapertura dei mercati e del cimitero

La settimana prossima sarà molto importante per la città di Montesilvano in vista del ripristino delle attività quotidiane e dei servizi essenziali. Torna il mercato rionale che si concentrerà unicamente nel piazzale del Pala Dean Martin, così come a metà mese ci sarà la riapertura del cimitero, consentendo le visite ai defunti.

Ma tra le cose di maggiore efficacia c'è senza dubbio la disinfestazione che interesserà tutto il territorio comunale. Gli interventi saranno effettuati dalla ditta Biological Service, incaricata per tutto il biennio 2020-2021. L'obiettivo è quello di sterminare le zanzare e tutti gli altri insetti infestanti, con azioni incisive e potenziate rispetto agli anni passati. Non a caso, il budget di spesa per queste operazioni è quadruplicato, stabilendosi a circa 160mila euro di investimento.

"La presenza delle zanzare e degli altri infestanti - riferisce il sindaco De Martinis - non sono ormai purtroppo solo un fastidio, ma possono diventare un problema di salute pubblica, per questo l’impegno di questa amministrazione comunale è massimo e siamo certi che lo sarà anche la collaborazione dei cittadini".

Il piano di disinfestazione e derattizzazione è stato predisposto dagli uffici tecnici comunali e dall'assessore Alessandro Pompei, delegato alle Manutenzioni e Servizi. Lunedì 4 maggio partirà l’intervento larvicida per limitare l’infestazione da zanzare in diverse zone della città, che si protrarrà anche nei mesi di giugno e luglio, mentre è alla firma l’ordinanza, che prescrive i comportamenti da tenere da parte di singoli cittadini, aziende, amministratori condominiali e altri soggetti.

