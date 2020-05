Riapre il cimitero a Montesilvano, ecco gli orari per i visitatori

Il Comune di Montesilvano annuncia la riapertura del cimitero prevista per domani, giovedì 7 maggio. Gli orari per i visitatori sono 8/12 e 14/18 tutti i giorni compresi i festivi, ma gli ingressi saranno razionalizzati fino ad un massimo di 100 persone.

I due varchi aperti per accedere all'interno del camposanto saranno in via Togliatti e via Bruno Madonna, dove a regolarizzare i flussi di entrata e di uscita ci saranno addetti preposti alla sicurezza.