A Montesilvano arriva il sì per la passeggiata sul lungomare e strada parco: revocati i divieti

Adesso si può. Cambiano le misure adottate dal sindaco De Martinis in un breve lasso di tempo. L'ordinanza del 25 aprile, nella quale si fa riferimento al divieto assoluto per i pedoni di passeggiare all'aria aperta, viene prima confermata e poi revocata, mettendosi al passo con Pescara. Dunque, anche a Montesilvano si potrà transitare a piedi e in bicicletta sul lungomare e lungo la strada parco, le due arterie stradali e pedonali che sconfinano in direzione del capoluogo adriatico.

L'ultimo atto emesso a firma del sindaco di Montesilvano annulla e sostituisce il precedente, che invece confermava i divieti anche per il primo maggio. Come si legge nell'ordinanza, si è tenuto conto del mutato quadro del contagio e delle ordinanze n.50 e 51 del presidente della Regione e l'ordinanza del sindaco Masci di Pescara.