Montesilvano, Irene Pivetti fra i nomi del "Premio Speciale Nassiriya"

Nel giorno della ricorrenza di quel tragico attentato commesso 15 anni fa a Nassiriya, la città di Montesilvano intende conferire un premio speciale a personaggi del mondo civile e militare che si sono distinte per il proprio operato. Un appuntamento ormai consolidato che si svolge annualmente dal 2008 e che si abbina alla doverosa commemorazione dei caduti nelle missioni internazionali. In questa edizione, il Premio Nassiriya sarà assegnato alla presidente emerita della Camera dei Deputati, Irene Pivetti, al comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, al tenente Vittorio De Rasis, sopravvissuto durante la strage compiuta in Iraq, e al giornalista Duilio Giammaria, inviato di guerra per conto della Rai.

Loro quattro riceveranno il simbolo di un aquila, la tipologia di premio più prestigiosa. Targhe al merito e al valore verranno invece consegnate ai componenti del Nucleo Operativo Radiomobile Compagnia dei Carabinieri di Montesilvano rappresentato dal Luogotenente Mauro Verardi, Mar. Magg. Massimiliano Iadaresta, Mar. Ca. Alessandro Alette, Brig. Ca. Gianluca Conicella Cerritelli, Vice Brig. Fabio Epifano, Vice Brig. Marco Scorrano, App. Sc. Luigi Ranalli; il Vice Brig. Giovanni De Benedictis e all'App. Sc. Q. S. Simone Moroni del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Montesilvano; l'App. Sc. Ernesto Ricci e l’App. Sc. Roberto Melilla del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Montesilvano; il maresciallo maggiore Domenico Addesi, comandante Stazione Carabinieri di Montesilvano che ritirerà la targa indirizzata a tutto il Comando di Stazione Carabinieri di Montesilvano; l’Ass. C.C. Marco Melone, Sezione di Polizia Stradale di Pescara; il Vice Questore Dante Cosentino, dirigente della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Pescara, Al Vice Commissario Mauro Sablone e All’Ass. C.C. Marco Faieta dell'Equipaggio della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Pescara e All’Ass. C.C. Stefano Pollastri, All’Ass. C.C. Gianluca La Donna, All’Ass. C.C. Samuele De Santis dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Pescara; il Mar. Magg. CC RF s.p.e. Angelo Alfonsi, Regione Carabinieri Forestale - Gruppo di Pescara; Enrico Giacomo Macrì, Giuseppe Barretta, Alessio Fiorentino, Riccardo Matera, Massimiliano Missiani, Luigi Dammicco, Pancrazio Marasco, Cesidio Margiotta, Michele Vino della Sezione di Polizia Marittima; il Maresciallo Capo Antonio Oro della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara; il Maggiore Marco Toppetti, M.llo Aiutante Antonio Liberati, M.llo Aiutante Domenico Basilico, M.llo Aiutante Daniele Vernarelli, M.llo Ordinario Lorenzo Izzo, M.llo Ordinario Angelo Spagnuolo, M.llo Ordinario Tommaso Resta, Finanziere Scelto Antonio Lopo della Compagnia della Guardia di Finanza di Pescara; il Vigile Coordinatore Massimo Filippone del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara; il Vigile del Fuoco Giuseppe Cannata; il Vigile Volontario Manolo Costantini del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara; i volontari Sauro Fratini, Andrea Miseri, Roberto Invernizi della Misericordia di Pescara; Grazia D’Alessandro e Riccardo Mattia Ricciardi, del Comitato Locale di Penne Croce Rossa Italiana; il Comando di Polizia Locale di Montesilvano.

Prima delle consegne ci sarà un dibattito moderato dalla giornalista Elisabetta Guidobaldi, responsabile di Ansa Abruzzo e Molise. Prevista anche un'esibizione degli allievi della Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano.