La Regione dona un'idrovora al Comune di Montesilvano per gli allagamenti

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha donato alla città di Montesilvano una pompa idrovora da impiegare nei casi di emergenza. La consegna è avvenuta ad Avezzano e in rappresentanza dell'amministrazione comunale era presente il vice sindaco, con delega alla Protezione Civile, Paolo Cilli.

Questa pompa carrellata di media grandezza verrà impiegata in casi di allagamenti di strade e sottopassi e può aspirare fino a 6000 litri di acqua in un minuto. Il vicesindaco ha poi dichiarato:

"Ringrazio l'ente Regione ed in particolare il Governatore Marsilio per aver donato a Montesilvano un macchinario davvero utile. Nella nostra sede dei volontari della Protezione Civile abbiamo in dotazione altre due idrovore che sono servite anche la scorsa estate quando sulla nostra città si sono abbattuti forti temporali e grandinate".