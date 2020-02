Beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro per il Comune: arriva l'ok della giunta ai Puc

La giunta comunale di Montesilvano ha approvato i progetti utili alla collettività che interessano coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Sulla base dei colloqui sostenuti al centro per l'impiego verranno assegnati incarichi lavorativi a 420 beneficiari del sussidio, come pubblicato sull'avviso n°1/2019 PaIS.

Le competenze riguardano quattro ambiti che vanno dal sociale al culturale, alla tutela dei beni comuni al settore artistico e turistico. I prescelti , in caso di rifiuto dell'incarico, perderanno automaticamente il sostegno economico.

Il commento dell’assessore alle Politiche sociali Barbara Di Giovanni :

“La realizzazione di questi progetti migliorerà alcuni servizi cittadini e darà la possibilità di integrarsi nella nostra città. Con l’impiego di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza si andranno ad attuare cambiamenti visibili per la qualità del decoro urbano e anche in ambito sociale per aiutare le categorie più deboli”.