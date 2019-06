Montesilvano, ultimi appuntamenti per la rassegna "Sorrisi"

Eventi culturali e musicali per grandi e piccini, dislocati in vari punti della città. Un progetto che ha visto partecipi diverse associazioni culturali, unite nella realizzazione di "Sorrisi in città", kermesse di alto profilo che ha coinvolto anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Delfico" di Montesilvano. Sabato 29 giugno sono previsti gli ultimi appuntamenti curati da Spazio Comune, Spazio Libero, Bibliodrammatica e Parrocchia di S. Antonio.