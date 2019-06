Montesilvano, rassegna Sorrisi: fine settimana all'insegna dello sport, teatro e motoraduno

Due giorni ricchi di eventi ed appuntamenti a Montesilvano per la rassegna "Sorrisi in città, culture e comunità in movimento" organizzata da un gruppo di associazioni cittadine assieme al Comprensivo Delfico e con il patrocinio del Comune. Sabato 16 infatti appuntamento con la mostra di pittura dell''Università popolare della terza età nella scuola Di Blasio in mattinata. Poi nel pomeriggio sfilata delle associazioni sportive e la 1 Karate open cup a Piazza Marconi. Dalle 20,30 teatro dialettale e domenica 16 giugno raduno motociclistico, motobenedizione in piazza Diaz e nel pomeriggio alle 17.30 laboratorio ludico Il circo è di tutti con i trampolieri che propongono Danza fra terra e cielo.

Alle 17 apertura della mostra fotografica Sports a cura di Aternum Fotoamatori abruzzesi. Alle 18 presentazione del libro Fugees Football Club edito da Einaudi Ragazzi di Igor De Amicis e Paola Luciani.