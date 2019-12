Assalto al portavalori a Montesilvano, la ricostruzione della rapina e la denuncia del sindacato [FOTO]

La rapina a un portavalori a Montesilvano è stata un'azione studiata preventivamente, con un finale leggermente diverso dalle aspettative dei malviventi.

Una banda di 4 persone, con il volto coperto da passamontagna e armate di fucili a pompa, hanno atteso questa mattina l'arrivo del furgone portavalori dell'Ivri nel parcheggio della Bcc in via Vestina.

Due guardie giurate, scese dal mezzo blindato, stavano entrando in banca per consegnare al caveau i versamenti di una società di vendita di carburanti e, colti all'improvviso dai banditi, sono state scaraventate a terra e costrette a consegnare le pistole di ordinanza e il plico del valore approssimativo di 60 mila euro.

Durante i concitati attimi dell'aggressione, l'autista è riuscito a mettere in moto il furgone contenente diverse migliaia di euro e a scappare senza subire ulteriori assalti. Non ci sono stati feriti e le indagini da parte dei carabinieri sono ancora in atto. Uno dei ragazzi coinvolti nella rapina era già stato vittima poche settimane fa di un episodio simile. A tal proposito, il segretario regionale Ugl Sicurezza Civile, Fabio Urbini, ha immediatamente dichiarato la propria solidarietà e vicinanza ai colleghi protagonisto di questa brutta esperienza e contestualmente sollecita un incontro con le Prefetture di Pescara e Chieti per tracciare insieme linee giuda più sicure e garantite, a tutela dei lavoratori a rischio: