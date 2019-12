Rapina a un portavalori davanti alla banca Bcc di Montesilvano [FOTO]

Rapina a un furgone portavalori a Montesilvano questa mattina presto, lunedì 2 dicembre.

A essere preso d'assalto nelle prime ore del mattino nel parcheggio della Banca di Credito Cooperativo in via Vestina è stato un portavalori dell'Ivri.

Notizie ancora frammentarie raccontano di un colpo messo a segno intorno alle ore 7 nel retro dell'edificio, in un'area parcheggio riservata.

Bottino ancora da quantificare. L'azione, piuttosto cruenta, per fortuna non ha causato feriti. Al momento non sembra esserci stata una sparatoria, ma si attendono le prime verifiche da parte di carabinieri, polizia municipale e 118 che sono sul luogo del misfatto.

Dalle prime informazioni ad agire sarebbero stati 3 malviventi che hanno assaltato e disarmato le 2 guardie giurate scese con il plico contenente il denaro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO