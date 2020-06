Non rispetta l'obbligo di firma e diventa perciò latitante: arrestato

A gennaio era finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e rapina ai danni di un bar del posto, ed era stato condannato all'obbligo di firma. Di fatto, però, non ha mai ottemperato a quanto impostogli dall'autorità giudiziaria, rendendosi così latitante.

Per tali ragioni, stanotte un 38enne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Montesilvano. L'uomo è stato bloccato dai militari dell'Arma in via Aldo Moro, nei pressi dei grandi aberghi.