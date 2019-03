Montesilvano, raccolta rifiuti: tutte le novità in arrivo

Tante novità in arrivo per i cittadini di Montesilvano per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata. Il sindaco Maragno assieme all'assessore Cilli ha illustrato le nuove iniziative che partiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Due nuove zone, ovvero via Vestina (nel tratto compreso tra il confine con Cappelle sul Tavo e via Tamigi) e su via Verrotti (dal confine con Pescara fino a via Di Giovanni) avranno la raccolta differenziata porta a porta, con la consegna nei prossimi giorni del kit, del calendario e di una breve guida.

In arrivo anche 5 nuove isole ecologiche, come ha annunciato l'assessore Cilli, che saranno ubicate in:

- Piazza Giardino adiacente campo sportivo;

- Via Vestina angolo Via Verdi;

- Piazza Trisi;

- Corso Umberto, Via Idro, adiacente lo svincolo della circonvallazione;

- Via Verrotti direzione sud – nord

Le isole sono sorvegliate con delle telecamere ed accessibili 24 ore su 24. Infine entro aprile aprirà il centro del riuso in via Nilo ed entro la fine del 2019 un secondo centro di raccolta a Montesilvano Colle.