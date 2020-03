Coronavirus, attivata a Montesilvano la raccolta specifica dei rifiuti per le utenze in quarantena

Un problema forse di poco conto, ma che l'amministrazione di Montesilvano ha risolto in tempi rapidi azionando il protocollo 7198 del 4 marzo 2020, facente parte le linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità.

Così facendo si agevola la permanenza forzata in isolamento dei cittadini in stato di quarantena che non possono per nessuna ragione varcare la soglia di casa, nemmeno per gettare la spazzatura.

Proprio per questo, il vice sindaco e assessore con delega all'Igiene Urbana, Paolo Cilli, ha messo loro a disposizione un numero telefonico di Formula Ambiente, incaricata a fornire tutte le informazioni operative per la raccolta specifica dei rifiuti.

Chiamando allo 085-8620552, dalle ore 08,00 alle ore 12,30 tutti i giorni esclusa la domenica, si potrà richiedere la consegna dei contenitori.