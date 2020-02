L'inizio dell'anno a Montesilvano segnala un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti

Quello che emerge dai dati relativi al mese di gennaio 2020 è che il sistema adottato dal Comune di Montesilvano per la raccolta differenziata dei rifiuti viene ormai recepito dalla cittadinanza come normale consuetudine quotidiana.

Dopo le numerose campagne informative e di sensibilizzazione, i residenti hanno capito come bisogna comportarsi, rispettando correttamente il calendario settimanale della differenziata.

Dove si riscontrano i migliori risultati è nella zona del Colle e del borgo storico, con picchi del 71% che superano abbondantemente i parametri stabiliti per legge.

Ancor meglio nell'area di via Vestina, dove si registra il 73%, e nel Pp1 con il 75%. regge bene anche Santa Filomena che si assesta al 64,38%. L'incremento è dovuto, oltreché dal buon senso dei cittadini, anche dal fenomeno derivante dalla migrazione dei rifiuti. È accertato infatti che alcuni provengano dai comuni confinanti. Per tale ragione saranno incentivati i controlli nelle sei isole ecologiche, monitorate da telecamere. Il mese scorso si è chiuso con 44 tonnellate di rifiuti conferiti, molti dei quali catalogati come ingombranti. Nei prossimi giorni in commissione consiliare dovrà essere approvato il regolamento del centro del riuso comunale in via Nilo e si sta studiando l'inserimento del porta a porta anche in altri quartieri di Montesilvano.