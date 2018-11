Montesilvano: pusher beccato a vendere marijuana, arrestato

Beccato mentre cedeva dosi di cannabis ad un suo coetaneo. In manette è finito un 28enne di Pescara, J.F. che ieri notte è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Montesilvano in via Verrotti. Inoltre, da perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 60 grammi di marijuana e tutti gli accessori necessari per il confezionamento delle dosi, compreso un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Nell'odierna mattinata c'è stata l'udienza di convalida dei domiciliari. Si tratta del quinto arresto effettuato nel solo mese di novembre.