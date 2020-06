Il Comune di Montesilvano annuncia la pulizia e ripristino delle fontane e la messa in sicurezza dei pontili sul lungomare

Con la messa in sicurezza dei pontili in legno sul lungomare, tra viale Europa e via Finlandia, si da inizio a una serie di interventi di manutenzione avviati dall'amministrazione comunale di Montesilvano e che riguardano anche le fontane presenti su tutto il tratto di riviera e nelle rotonde della stazione e in via Marinelli.

«L'emergenza Covid purtroppo ci ha costretto a ritardare tutti questi interventi di manutenzione», spiega l’assessore Pompei, «che avevamo già programmato da tempo ma stiamo comunque cercando di accelerare per recuperare il tempo perduto, in vista dell'avviarsi della stagione estiva».