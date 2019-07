Montesilvano, Orsini sull'apertura di via Crati: "Il merito è della Giunta Maragno"

È di questi giorni la notizia dello sbocco di via Crati che, collegandosi con via Livenza, facilita il transito e la sosta dei veicoli snellendo di fatto il traffico estivo. L'operazione, diventata esecutiva, ha però origini pregresse che vanno attribuite alla precedente giunta guidata da Francesco Maragno.

A ribadirlo con forza è l'ex consigliere comunale Mauro Orsini che in quella legislatura ha rivestito anche l'incarico di presidente della commissione Lavori Pubblici:

"I meriti non sono dell'attuale amministrazione comunale. Lo certifica un atto di Giunta, il n° 306 del 22 dicembre 2017, che deliberava di procedere, con un reciproco atto di comodato d'uso tra il Comune e il condominio Coreco 68, ad uno scambio di aree di rispettiva proprietà al fine di realizzare il collegamento di via Livenza con via Crati per raggiungere via Saline"