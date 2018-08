Prostituta deruba cliente dopo un rapporto sessuale a Montesilvano

Prostituta deruba cliente dopo un rapporto sessuale all’interno della Pineta di Montesilvano, tra via Aldo Moro e l'incrocio con via Arno. E' successo durante la notte di Ferragosto, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti su segnalazione di un giovane.

Quest'ultimo, dopo aver consumato un amplesso con una 30enne columbiana, si è accorto di essere stato derubato di una collana e un braccialetto in oro del valore di 2000 euro.

I militari dell'Arma non sono riusciti a recuperare la refurtiva ma hanno rintracciato la prostituta e, dopo averla identificata, l'hanno denunciata in libertà per furto alla Procura di Pescara.