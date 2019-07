Presentato a Montesilvano il progetto della Guardia Costiera sul divieto all'uso della plastica in spiaggia

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha consegnato una targa ricordo al Corpo delle Capitanerie di porto per il prezioso insegnamento rivolto ai bambini partecipanti al mercatino di via Strasburgo.

In occasione del quinto appuntamento con i piccoli espositori, organizzato dall'associazione "Amare Montesilvano", gli uomini in divisa della Guardia Costiera hanno mostrato alcuni filmati molto rappresentativi che riguardano l'uso incondizionato e indisciplinato della plastica che finisce inesorabilmente nei mari e nei fiumi.

Un progetto che ha avuto l'adesione di Regione Abruzzo, Comune di Montesilvano, Marevivo, Sib-Confcommercio, Fiba-Confesercenti, Fab-Cna Balneari e Società Nazionale di Salvamento. Allestita anche una mostra espositiva di modellini di navi da soccorso e delle divise indossate dal corpo specialistico della Marina Militare. L'isola dei bambini torna venerdì 2 agosto con un nuovo appuntamento.