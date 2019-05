Aziende svuotate dei patrimoni, 17 persone rinviate a giudizio: anche un imprenditore di Montesilvano

Sono in totale 17 le persone rinviate a giudizio dal Gup (giudice per l'udienza preliminare) tribunale di Chieti per frode fiscale e bancarotta fraudolenta.

Tra di esse anche l'imprenditore di Montesilvano, Mauro Mattucci.

In base all'ipotesi di reato formulata dall'accusa, l'organizzazione, che aveva sede a Chieti Scalo, acquisiva aziende quando erano decotte e, una volta svuotate dei patrimoni, le vendeva a prestanome compiacenti e le trasferiva all'estero.

Il procedimento deriva da un'inchiesta secondo la quale ci sarebbe un'associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di bancarotta, reati fiscali e reati ambientali. Reati che avrebbero provocato all'Erario un danno di 100 milioni di euro.

A capo di questa organizzazione ci sarebbe Mattucci che andrà a processo il prossimo 17 dicembre insieme a:

Luca Amicone;

Antonio Gentile;

Nando Di Luca;

Valeria Lighezolo;

Marco Mattucci;

Giuliano Capurri;

Lara Martini;

Antonio Cristofanelli;

Carla Cameli;

Roberta Belfiglio;

Piotr Pavel Micolalajczyk;

Maurizio Guardiani;

Pasquale Ettorre;

Roberto Pola;

Marco Pola;

Egle Mattucci.

Venivano effettuate anche cessioni fittizie di beni che venivano documentate mediante emissioni di fatture per operazioni inesistenti, così da generare crediti di imposta altrettanto inesistenti. Le indagini sono state portate avanti dalla Guardia di Finanza di Chieti e dalla polizia che nel settembre del 2015 eseguirono otto ordinanze di custodia cautelare, accertando diverse bancarotte fraudolente, l'emissione di fatture false per 13 milioni di euro, e una evasione fiscale di 6 milioni di euro.

Ieri il Gup del tribunale di Chieti ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha trasmesso alla Procura di Pescara gli atti del procedimento.