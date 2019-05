Premiati i volontari dei Vigili del Fuoco di Montesilvano [FOTO]

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montesilvano è stato premiato dal sindaco Francesco Maragno in Comune in occasione della ricorrenza legata ai 20 anni dall'istituzione del reparto operativo che un tempo si trovava in via Vestina.

Il responsabile Fabrizio Mazzocchetti ha ricevuto una targa con la seguente dicitura:

"Con la loro preziosa presenza, i volontari, spinti da forte senso del dovere e attaccamento, hanno operato con grande professionalità e abnegazione, garantendo sicurezza e tranquillità all’intera comunità".

Consegnate anche 3 pergamene per ricordare il capo squadra Angelo Olivieri e per festeggiare il traguardo della pensione di Antonio Tormenta e Carmine Calvise.