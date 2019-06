Montesilvano, bilancio non approvato: la Prefettura diffida il nuovo consiglio comunale

Rendiconto di gestione del 2018 mai approvato dall'amministrazione Maragno, e consiglio comunale diffidato dalla Prefettura che ha dato 20 giorni di tempo per l'approvazione del documento, pena il commissariamento dell'ente e lo scioglimento del consiglio comunale.

Il caso è stato sollevato dai consiglieri comunali di Montesilvano del M5S fra cui il candidato sindaco e consiglieri Panichella, che evidenzia come assieme alla nomina i consiglieri abbiano ricevuto la diffida della Prefettura per un bilancio per il quale, secondo i pentastellati, non c'è traccia:

Intanto ci sfuggono i motivi, e sarebbe interessante approfondirli, per il quale il bilancio dell’anno precedente non è stato approvato, nonostante il Prefetto abbia già sollecitato il Comune ad aprile 2019. Tuttavia se questo è il modo di fare, cominciamo bene. Un rendiconto di gestione finanziaria necessita di approfondimenti, di valutazioni e di riflessioni approfondite, per questo è previsto che i Consiglieri ne entrino in possesso almeno 20 giorni prima della sua discussione in aula per l’approvazione.

L’Amministrazione avrebbe dovuto consegnarci l’intera documentazione in modo da poterla esaminare e studiare con calma così da poter deliberare, liberamente e consapevolmente. Invece ad oggi non abbiamo ricevuto niente. Se non il semplice invito a visionare lo schema presso gli uffici che hanno predisposto l’atto. Tra visione e studio critico c’è un abisso. Noi non siamo abituati a votare sì o no semplicemente perché qualcuno ci dice di farlo. Noi vogliamo studiare le carte!