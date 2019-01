Operai in azione a Montesilvano per la potatura degli alberi [FOTO]

Un'attenzione particolare a difesa del patrimonio arboreo della città di Montesilvano.

L'iniziativa dell'assessore al Verde Pubblico, Ernesto De Vincentiis, è quella di salvaguardare un bene prezioso e per farlo sono stati impegnati circa 70 mila euro e tre ditte specializzate.

«Le zone di intervento sono diverse», spiega l’assessore, «e vanno da via Aldo Moro, nei pressi dei grandi alberghi dove sono stati potati 15 pini che non ricevevano cure da anni, al parco pubblico di via Di Giovanni, dal giardino pubblico di via Sagittario a via Finlandia. Naturalmente non ci fermiamo qui. Altri interventi sono previsti in diverse strade cittadine visto che le potature sono in programma fino alla primavera quando, poi, la Forestale ci impone l’interruzione».