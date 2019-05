Coisp e Contribuenti Abruzzo: "È arrivata l'ora del posto fisso permanente di polizia a Montesilvano"

Il posto fisso di polizia a Montesilvano potrebbe diventare permanente e non più solo estivo come già accaduto in passato con l'elezione a sindaco di Ottavio De Martinis del centrodestra.

A richiedere con forza questo presidio sono il sindacato Coisp Polizia e l'associazione dei consumatori "Contribuenti Abruzzo".

Questo quanto dicono Giovanni Catitti, segretario provinciale Coisp Polizia e Donato Fioriti, presidente regionale "Contribuenti Abruzzo":

«Questa organizzazione sindacale spera di avere nel nuovo sindaco un referente previlegiato al ministero dell’Interno, che possa intercedere incisivamente per l’apertura permanente del posto di polizia a Montesilvano, raccogliendo quelle che sono le esigenze di sicurezza di una cittadina dinamica e in crescita esponenziale. Ad oggi non è più tollerabile una cronica carenza di uomini e mezzi in un territorio dove la percezione della sicurezza appare sempre più preoccupante».

«Sono 3 anni», aggiunge Fioriti, «che, in collaborazione con il Coisp, portiamo avanti un’opera di sensibilizzazione istituzionale verso quella che è una necessità non più procrastinabile, rispetto alle dimensioni di Montesilvano e alle sue problematiche. Riteniamo che i tempi siano ora maturi e confidiamo sulla sensibilità professionale e umana del neo sindaco De Martiniiis, uomo delle forze dell’ordine e profondo conoscitore della città!».