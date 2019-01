Montesilvano, forza un posto di blocco dei carabinieri: arrestato

È stato arrestato dai carabinieri dopo aver forzato un posto di blocco mentre era a bordo di un motorino in via Verrotti. Protagonista della vicenda B.A. 32enne fermato dai militari a Montesilvano. Il giovane è stato bloccato per resistenza a pubblico ufficiale nei pressi della stazione ferroviaria dopo un breve inseguimento. Ha anche tentato la fuga a piedi una volta bloccato con il motociclo. Il giudice durante l'udienza di convalida ha confermato l'arresto.