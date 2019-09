Ponte Adriatico sul Saline, apertura prevista entro l'anno [FOTO]

Sopralluogo del presidente della Provincia di Pescara e dei sindaci di Montesilvano e Città Sant'Angelo per verificare l'andamento dei lavori conclusivi del terzo ponte sul fiume Saline.

Antonio Zaffiri, Ottavio De Martinis e Matteo Perazzetti hanno potuto constatare di persona ogni elemento e le varie caratteristiche dell'opera.

Il "ponte Adriatico", questa la sua denominazione, è lungo 198 metri con una larghezza di 14,5 metri della sede stradale ai quali si aggiunge la pista ciclopedonale posta tra le due travi principali, larga dai 4 ai 7,5 metri.

Le antenne, alte 38 metri, sostengono la struttura con 40 stralli e quattro appoggi posizionati in corrispondenza degli isolatori sismici. Il ponte è costato 5 milioni e 800 mila euro. Le strutture metalliche incidono per 2 milioni e 700 mila euro. Questi sono soldi che la Regione ha erogato mediante finanziamento del Cipe 2006. La Provincia di Pescara resta l'ente attuatore, mentre i soggetti fruitori sono i comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo. Il progetto con lo studio dei lavori è stato realizzato dall’ingegnere Luigino Dezi, docente dell’università di Ancona, inizialmente in Ati con l’impresa Di Prospero, mentre il direttore dei lavori è l’ingegnere Mario Traversini della Cooprogetti.

"I lavori sono stati fermi a lungo per ragioni strutturali", dichiara De Martinis, "per l’adeguamento della struttura a nuove normative sulla sicurezza. Entro la fine dell’anno, la città di Montesilvano e quelle limitrofe potranno godere di un’opera determinante per la viabilità. Il ponte è diverso dai precedenti perché ha delle travi in acciaio che lo sospendono e presenta percorsi carrabili e ciclopedonali. Ringrazio il presidente Zaffiri per l’impegno nella realizzazione dei lavori”.