Blitz antidroga nella pineta di Montesilvano, polizia e unità cinofile in azione [FOTO]

Blitz antidroga in corso questa mattina, venerdì 7 settembre, nella pineta di Montesilvano.

Gli agenti della polizia e i cani delle unità cinofile sono infatti in azione nell'area verde allo scopo di rinvenire sostanze stupefacenti e giovani non in regola con il permesso di soggiorno.

Poliziotti e cani hanno iniziato a controllare la pineta intorno alle 11 e, in base alle prime informazioni, avrebbero rinvenuto alcuni quantitativi di droga e identificato 2 giovani extracomunitari privi di permesso di soggiorno e già destinatari di decreto di espulsione e altri 3 regolari.

Tutti e 5 sarebbero stati accompagnati in Questura.

Proprio ieri il portavoce del comitato #RiprendiamociMontesilvano, Marco Forconi, aveva chiesto un nuovo controllo nel parco visto il continuo spaccio di droga.

